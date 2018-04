Antwerp - Beerschot Wilrijk. Zondag is het zover. De eerste derby in vele jaren. En dat betekent ook dat de ordediensten zich paraat houden. De politie gaat extra manschappen inzetten , met ook een waterkanon en een helikopter. Al zullen die in de eerste plaats op de achtergrond blijven. In Deurne Noord hopen ze uiteraard dat al die politiekracht niet moet worden aangewend.