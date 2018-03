Antwerpen is de filekampioen van Vlaanderen. U heeft het waarschijnlijk al gemerkt vanuit de wagen, maar het jaarrapport van het Verkeerscentrum bevestigt het nu. Terwijl de gemiddelde Vlaamse file 6 procent zwaarder werd, is dat voor de Antwerpse avondspits maar liefst 18 procent, of 3 keer meer. Uitschieter is de Kennedytunnel, waar je dagelijks meer dan 10 uur moet aanschuiven.