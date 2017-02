Sport VIDEO: Vreugde en verdriet in het handbal.

embed

In het handbal vielen dit weekend de beslissingen in de reguliere competitie. Inzet was een plaats in de play-offs. Bij de mannen maakte Sasja nog kans op die play-offs, bij de vrouwen DHW. Olse Merksem niet meer, maar dat kon stadsgenoot Sasja wel nog helpen met een overwinning tegen Visé. Dat lukte echter niet en dus was Sasja op zichzelf aangewezen. Als het over Visé richting play-offs wou springen, moest het winnen in Tongeren.