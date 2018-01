Nieuws VIDEO Vroegere K3-zangeres Kathleen promoot haar nieuwe adoptieland

In Antwerp Expo is vandaag het Vakantiesalon van start gegaan. En dat al voor de 40ste keer. Mensen komen er blijkbaar nog altijd hun reisbestemmingen uitkiezen, want op deze eerste dag was er al meteen veel volk. Tussen de vele standhouders ook Kathleen Aerts, de voormalige zangeres van K3.