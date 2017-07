Aan de Mishagen is Brasschaat heeft het vanmiddag fel gebracht in de acherbouw van een villa. Het vuur sloeg via een rij bomen verder over naar de buren. Daar vernielde de brand ook nog een bijgebouw. Buurtbewoners zagen de brand ontstaan en belden meteen de hulpdiensten. De Brasschaatse brandweer had heel wat moeite om bij dit droge weer, de hevige brand onder controle te krijgen en riep de hulp in van het korps van Kapellen.