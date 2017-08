Nieuws VIDEO Vrouwen dragen nog niet de helft van de kleren in de kast

Twee zussen uit Brecht en Merksem hebben het gat in de markt gevonden: een online winkel waar ze tweedehands-kleding en de miskopen van anderen verkopen. Zo hoeft u ze zelf niet online te zetten. voorwaarde is wel dat de spullen nog in goede staat zijn. Het enige wat u moet doen is ze binnenbrengen in hun kantoor in Schoten. Van de verkoop hoeft u zich niets aan te trekken, dat gaat via de webshop en u krijgt de helft van de opbrengst.