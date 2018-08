In een ondergrondse parking in het centrum van Antwerpen betalen chauffeurs al snel meer dan drie euro voor een uurtje parkeren. De parkeergarages in Antwerpen zijn daarmee veel duurder dan die in Gent, Brugge of Hasselt. Het is dan ook goedkoper om in de straten te parkeren. Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet wil die tarieven omhoog.