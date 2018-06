VIDEO Wandeling "Barok & Roll" betovert elke Antwerpenaar

De 16-jarige Olivier uit Antwerpen zal ons land vertegenwoordigen op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires, in Argentinië. Opmerkelijk is dat hij dat al dansend zal doen. Want Olivier is breakdancer. Hij werd vijfde op het WK in Japan. Nu moet hij extra hard trainen om zijn olympische droom in oktober waar te maken.