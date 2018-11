Niels Destadsbader is razend populair. De bekende zanger en presentator speelt twee avonden op rij in een volgepakt Sportpaleis. Een grote droom die in vervulling gaat. En dat op zijn dertigste verjaardag. Gisteren pakte Destadsbader het publiek al een eerste keer helemaal in. Ook zijn trotse ouders zaten mee in de zaal.