Politiek VIDEO War on drugs volgende fase : de grote opkuis

Antwerps burgemeester Bart De Wever reageert voor het eerst bij ATV op de dodenlijst die in Deurne, Schoten en Wilrijk werd verspreid. Hij gaat een strategisch plan uitwerken om ook de grote drugscriminelen aan te pakken. De war on drugs is niet verloren, zegt hij. De Wever wil z'n pijlen richten op de geldstromen van drugsbendes.