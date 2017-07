Nieuws VIDEO Warenhuizen waarschuwen voor bedrieglijke boodschappen via WhatsApp

Warenhuisketens Delhaize, Lidl en Albert Heijn waarschuwen hun klanten voor een bedrieglijke boodschap die via whatsapp wordt verspreid. In dat bericht wordt aan de ontvangers gevraagd om deel te nemen aan een online-enquête in ruil voor een waardebon van 250 euro. Maar wie de enquete invult speelt eigenlijk zijn gegevens door aan onbekenden. Het dus om een geval van 'phishing' en ook Anita Van Rompaey uit Deurne werd er het slachtoffer van...