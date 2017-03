Sport VIDEO Wat heeft Antwerp geleerd van de wedstrijd van Barcelona?

Zaterdag is het zover. De match van het jaar voor Antwerp. Of nog beter, de belangrijkste wedstrijd van de afgelopen 13 jaar voor de club. Roeselare - Antwerp. De match die beslist wie kampioen wordt in 1B en wie dus promoveert naar de hoogste afdeling. Roodwit verdedigt een 3-1 voorsprong. En heeft dus de beste papieren in handen. Al hebben we nog niet zo lang geleden gemerkt, dat in voetbal wel degelijk alles mogelijk is.