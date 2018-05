De PVDA heeft haar top tien voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Dat voorzitter Peter Mertens de lijst trekt is geen verrassing. Wel dat hij gevolgd wordt door liefst drie vrouwen. Met Zohra Othman als PVDA-schepen in Borgerhout op de tweede plaats. De extreem-linkse partij heeft de ambitie nog meer zetels te halen, en in oktober door te groeien tot de derde partij van 't stad.