Het is allicht geen verrassing, maar nergens groeien de files in Vlaanderen sneller dan in Antwerpen.In Antwerpen zijn ze met zestien procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams verkeerscentrum. Het gaat dan om de lengte van de files, maar ook over de duur ervan. Antwerpen is op weg naar een filerecord dit jaar.