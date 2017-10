Criminoloog Brice De Ruyver is vanmorgen onverwacht overleden. En dat is een groot verlies voor het veiligheidsbeleid, niet alleen in Antwerpen, maar ook ver daarbuiten. Hij was onder andere een belangrijke sleutel in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Minister van Binnenlandse Zaken, Jam Jambon, lanceerde recent nog het Stroomplan om de gewelddadige drugscriminaliteit in Antwerpen een halt toe te roepen. Brice De Ruyver was één van de trekkers van het project.