VIDEO: "We gaan niet onze beste ploeg opstellen tegen Lierse."

Hernan Losada krijgt dan toch geen effectieve schorsing na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Heist. Losada was toen erg verontwaardigd dat hij werd uitgesloten. Het sportcomité wilde de Argentijnse spelmaker eerst twee wedstrijden schorsen. Beerschot Wilrijk kon daar niet mee leven en ging in beroep. Vanmiddag kreeg de Kielse club goed nieuws te horen op de voetbalbond. De straf is namelijk gemilderd tot één wedstrijd schorsing en die straf is ook voorwaardelijk. Dus zolang Losada niet opnieuw een rode kaart krijgt, hoeft hij geen wedstrijd te missen. Die voorwaardelijke straf blijft wel één jaar achter zijn naam staan.