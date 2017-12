Heel de stad aan het lopen krijgen. Dat is het doel van Antwerpen loopt. Dat is geen nieuwe loopwedstrijd. Maar wel een loop-training. Vanaf januari begint die. Elke zondagochtend kan iedereen meelopen. De trainingen worden opgedeeld in verschillende groepen op basis van het niveau. En je wordt begeleid door coaches. Doel van de trainingen is : de 5 kilometer of de ten miles uitlopen eind april.