Nieuws VIDEO "We moeten beginnende druggebruikers bewust maken van de problematiek"

embed

Druggebruikers die in Antwerpen worden betrapt met drugs op zak en de voorgestelde boete niet op tijd betalen, krijgen hulpverlening aangeboden. Zij komen dan terecht in het Justitiehuis in Antwerpen. Het Justitiehuis is de schakel tussen justitie en de hulpverlening. Elke maand opnieuw ontvangen ze er zo'n zestig nieuwe gebruikers in groepsgesprekken. Om te bekijken welke begeleiding of therapie er nodig is.