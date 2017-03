In Brussel is het historische akkoord over Oosterweel voorgesteld. Er is een akkoord bereikt over het radicaal haventracé in combinatie met een 'Oosterweel light'. Alle Antwerpse actiegroepen, Stad en Vlaamse Regering bereikten een overeenkomst. Grote bezieler van het compromis is intendant Alexander D'Hooghe. Hoe 'light' de Oosterweel-verbinding precies wordt, is nog niet duidelijk. Ook over de financiering is nog lang niet alles uitgeklaard.