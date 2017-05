Vervoersmaatschappij De Lijn pakte vandaag uit met mooie financiële resultaten, en plant forse investeringen. Tot zover het goede nieuws, want er is een keerzijde: steeds minder mensen nemen bus of tram. In 2016 werd het laagste passagierscijfer sinds 2008 genoteerd. Het bedrijf doet het dus goed, maar u rijdt niet mee.