Nieuws VIDEO "We moeten leren water hergebruiken, vooral in de steden"

We moeten dringend werk maken van het recycleren van ons drinkwater . Dat heeft de voorzitter van Water-Link André Gantman gezegd in ons middagnieuws. Op termijn is de huidige situatie van waterbevoorrading niet houdbaar. Door specialisten wordt een reserve van 2000 liter per persoon voorzien, in Vlaanderen halen we nauwelijks 1400 liter.