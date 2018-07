Een 40-jarige vrouw verkeert in levensgevaar, nadat ze vanmiddag aan het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord werd overgoten met zwavelzuur. De in Antwerpen wonende vrouw zat er te wachten op de bus, toen vermoedelijk haar ex-vriend zuur over haar heen gooide. Ze kreeg de eerste zorgen toegediend in een nabijgelegen kapsalon, en werd in allerijl overgebracht naar het hospitaal. De verdachte is intussen opgepakt.