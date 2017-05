Nieuws VIDEO "We parkeren Antwerpen tussen de grote steden"

En de zoon van George heeft zijn fascinatie voor Antwerpen geërfd. Henk Van Cauwenbergh is zoals bekend een vermaard fotograaf, en hij werkt aan een prestigieus fotoboek over de stad, dat in het najaar zal worden voorgesteld. Wonderful Antwerpen komt in een rijtje met al verschenen boeken over Europese top-steden. Van Cauwenbergh kondigde dat aan in ons middagnieuws.