Het verhaal van de afgelopen 5 jaar bij Beerschot Wilrijk is één groot wonder. Dat zegt ook Pierre Thijssen. Pierre was keeperstrainer op het Kiel tot de club kapot ging in 2013. En KFCO Wilrijk de enige reddingsboei bleek. Niemand die toen dacht dat de club 5 jaar later weer aan de deur van eerste klasse zou kloppen. Ook Pierre niet.