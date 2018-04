Een mooie vondst in Hemiksem! Want daar hebben natuurliefhebbers enkele rugstreeppadden ontdekt. Dat is een heel zeldzame paddensoort, die op de lijst van Europees beschermde soorten staat. Ze komen normaal voor in heidegebied, maar op het domein van de Umicore-fabriek in Hemiksem voelen ze zich blijkbaar ook wel thuis. In de gemeente hopen ze nu dat het diertje zich er ook kan voortplanten.