De derde rit in de BinckBank Tour, een Belgisch-Nederlandse rittenkoers, kwam vandaag aan op de Desguinlei in Antwerpen. Voor Hobokenaar Victor Campenaerts was deze rit dus extra speciaal. Campenaerts verlengde vorige week nog zijn Europese titel in het tijdrijden en werd gisteren tweede in de tijdrit van de BinckBank Tour. De familie en vrienden van Victor zakten vandaag af naar de aankomstzone om hem een extra duwtje in de rug te geven.