"We zijn ouder dan we dachten"

In Borsbeek hebben ze een waterput gevonden die ouder is dan de gemeente zelf. De waterput dateert van rond het jaar 1000. De gemeente Borsbeek is officieel ontstaan bijna 270 jaar later.. En dus leert de waterput dat er al vroeger dan gedacht leven en bewoning was in het huidige centrum van Borsbeek.