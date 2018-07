Voetballer Toby Alderweireld is enkele dagen in Antwerpen, zijn thuisstad. De verdediger van Tottenham zorgde mee voor het succes van de Rode Duivels in Rusland. Ons land pakte er de bronzen medaille, het beste resultaat ooit op een WK. Alderweireld miste door ziekte de huldiging van de nationale ploeg in Brussel. Hij hint op een soortgelijke huldiging in Antwerpen. Of die er ook komt, daarvoor moet de stad eerst initiatief nemen. ATV had een exclusief gesprek met de Ekerenaar.