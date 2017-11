Sport VIDEO "Weet u wat Ball Wall is?"

Weet u wat een Ball Wall is? Het antwoord zou nee moeten zijn, want het is de allernieuwste uitvinding van Marc Blommaert. Zoals de naam het zegt is het een muur waartegen je een bal trapt, en die komt altijd op een onverwachte manier terug. Marc wil het lanceren om bijvoorbeeld de reflexen van doelmannen en tennissers aan te scherpen.