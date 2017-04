Het centrum van Zwijndrecht is een tijdspanne van amper 12 uur opgeschrikt door maar liefst 2 gewapende overvallen en 1 inbraakpoging. Allemaal op nog geen 500 meter van elkaar. Het begon gisteravond toen 2 gewapende mannen een supermarkt wilden overvallen. 's Nachts was er dan een poging tot inbraak bij een kapper, en vroeg deze ochtend was er opnieuw een gewapende overval op een krantenwinkel. Maar als bij wonder had geen van de 3 pogingen enig succes in Zwijndrecht.