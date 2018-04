Frank Aendenboom is overleden. Hij werd 76. De Antwerpse acteur stierf in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn slaap. Aendenboom had een lange carrière, zowel in het theater als op televisie. Hij was een van de oprichters van het Raamtheater, en werd bekend door reeksen als Johan en de Alverman, Lili en Marleen en recent nog Crimi Clowns. Het Antwerpse stadsbestuur heeft een rouwregister voor hem gelegd in de stadswinkel.