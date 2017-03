Sport VIDEO Wereldkampioen Slopestyle terug in België

embed

Een Antwerpse wereldkampioen is zonet aangekomen in Zaventem. Snowboarder Seppe Smits veroverde afgelopen weekend voor de tweede keer al in zijn carriere de wereldtitel in de Slopestyle. Vanuit het Spaanse Sierre Nevada arriveerde de Westmallenaar vanavond welgeluimd én welgebruind in Brussel. Onze ploeg ging hem opwachten.