Werkdruk te hoog bij logistieke afdeling Case New Holland

Bij landbouwmachineproducent Case New Holland in Antwerpen hebben zo'n veertig arbeiders het werk neergelegd. Daardoor ligt een deel van de activiteiten stil. De werknemers van de logistieke afdeling klagen over de te hoge werkdruk. Volgens de vakbond werd het probleem een jaar geleden al aangekaart.