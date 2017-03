Op de Ring rond Antwerpen waren vanmiddag twee rijstroken afgesloten richting Gent ter hoogte van de brug aan de Turnhoutsebaan. Door werken die vandaag gestart zijn op de brug in het kader van de heraanleg Turnhoutsepoort, zijn er enkele stukken beton van de brug losgekomen. Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen werd besloten om twee rijstroken van de Ring af te sluiten. Die zijn intussen opnieuw opengesteld. Mogelijk wordt later de volledige Ring afgesloten als de werken aan de brug hervat worden. Grote hinder tijdens avondspits Momenteel is het in de richting van Gent al aanschuiven van in Stabroek. Ook in het havengebied verloopt het verkeer zeer moeizaam. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt in de richting van Gent. Het Vlaams verkeerscentrum raadt iedereen aan die uit de richting Rotterdam komt, om voor de A12 te kiezen en via de Liefkenshoektunnel te rijden. (foto : Google Street view)