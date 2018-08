Twee zwarte punten in Ranst en Kapellen die versneld zouden worden aangepakt, liggen er nog altijd even gevaarlijk bij. Begin dit jaar beloofde mobiliteitsminister Ben Weyts om werken aan 22 gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen in versneld tempo uit te voeren. Maar in Ranst en Kapellen blijven ze op hun honger zitten, want de heraanleg van 2 kruispunten is pas voorzien voor 2019 en 2020.