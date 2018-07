Aan de Antwerpsestraat in Mortsel zijn wegenwerken begonnen. De rechterrijstrook richting Antwerpen wordt er verlengd, om het verkeer op het kruispunt veiliger en vlotter te doen verlopen. Dat brengt de komende twee weken wel extra verkeershinder met zich mee. Want het verkeer naar Antwerpen moet er tijdelijk over de busstrook.