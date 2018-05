VIDEO Werking justitie wordt bemoeilijkt door files en parkeerdruk

De justitie-instellingen in Antwerpen luiden de alarmbel. Om 9 uur 's ochtends zittingen houden is onmogelijk geworden. Want dan zit iedereen vast in de file. En als een zaak pas om 11 uur van start gaat, dan is er nauwelijks nog een parkeerplaats te vinden rond de justitiegebouwen. Rechters en advocaten zijn de situatie beu en vragen aan de Federale overheidsdienst Justitie om alternatieven te vinden, zoals meer videoconferenties en meer flexibele uren.