Het nieuwe provinciehuis in Antwerpen is vandaag officieel in gebruik genomen.Het departement logistiek is er deze ochtend ingetrokken, de andere departementen volgen in de loop van de komende weken. Aan de buitengevel is nog flink wat werk en ook de publiek toegankelijke tuin moet nog worden aangelegd. Men verwacht daar in de zomer van 2019 volledig klaar mee te zijn. Duurzaamheid staat in het nieuwe provinciehuis centraal, en dat was ook nodig.