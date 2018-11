We kunnen er niet omheen, het is bijna Sinterklaas. De goedheilige man komt zaterdag aan in Antwerpen, en zondag is het de beurt aan Essen. Dat is net wat verder reizen vanuit Spanje namelijk. De laatste jaren is de discussie rond Zwarte Piet vanuit Nederland ook naar onze streken overgewaaid. Want moet Zwarte Piet nu helemaal zwart zijn, of kan het ook met enkele roetvegen? Zaterdag wordt er mogelijk zelfs actie gevoerd in Antwerpen, ook al brengt de Sint hier enkel roetveegpieten mee. In Essen kiezen ze nog bewust voor enkel échte Zwarte Pieten.