Vlaams Belang wil op een nieuwe manier het cordon proberen te doorbreken. De partij is bereid afstand te doen van elk schepenambt, om deel te kunnen nemen aan het beleid. Het Vlaams Belang hoopt zo in het bestuur in Zoersel te kunnen stappen en ook in andere gemeenten mee te mogen besturen. De N-VA laat alvast weten dat dat geen optie is.