VIDEO Wezel Culinair, voor de échte fijnproevers

Opvallend dit jaar op de Bevrijdingsfeesten is de aandacht voor 21 Britse soldaten die hun hart verloren in Boom en na de bevrijding in 1944 in de gemeente bleven hangen om er te trouwen met een Booms meisje. De nabestaanden van die militairen komen dit weekend voor het eerst samen om de bevrijding te herdenken. Eén van hen is acteur en Booms ereburger Herbert Flack, de zoon van oud-soldaat John Flack.