Mobiliteit en Verkeer VIDEO Wie is het snelst? Fiets, wagen, taxi of openbaar vervoer?

De fiets is de snelste manier om van het districtshuis in Deurne naar het stadhuis in Antwerpen te geraken. Dat heeft het districtsbestuur van Deurne getest in de ochtendspits rond 8 uur. Tram en bus zijn dan weer de traagste manieren om snel in het centrum van Antwerpen te geraken.