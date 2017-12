Nieuws VIDEO "Wie met vuurwerk betrapt wordt, riskeert GAS-boete van 350 euro"

embed

Overmorgen is het zover: oudjaar. En daar hoort traditioneel een hele hoop vuurwerk en ander knallend spektakel bij. De vuurwerkzaken worden weer overrompeld door mensen die zelf een lichtschouwspel willen organiseren in hun straat. Al is dat in heel onze regio verboden, tenzij er toelating is van de burgemeester.