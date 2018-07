VIDEO Wie nu met vuur speelt, riskeert boete en gevangenisstraf

Er mogen in de hele provincie gen kampvuren meer aangestoken worden. Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft daarvoor een politiebesluit uitgevaardigd. Er is ook een rook- en vuurverbod in natuurgebieden en de gouverneur raadt ook vuurwerk af. Volgens Berx is de maatregel nodig omdat de warmte en droogte blijft duren. De provinciegouverneur wil geen risico's nemen en een grote natuurbrand, zoals in de Kalmthoutse Heide vermijden. Wie het verbod negeert riskeert een celstraf.