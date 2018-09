VIDEO "Wij geven alle jongeren, ongeacht geloof of afkomst, een plaats"

De allerlaatste heiwerken voor de nieuwe kaaimuur aan het Nieuw Zuid gaan deze week van start. Tijdens die heiwerken worden palen in de bodem geslagen.Dat gaat onvermijdelijk gepaard met geluid en trillingen. Want om de gigantische buispalen in de stijve klei te duwen, gebruikt de aannemer zware apparatuur van zo'n 60 ton. Maar het is dus ook goed nieuws voor de buurtbewoners: want de werken gaan goed vooruit. Tegen de kerstvakantie zal het stalen geraamte van de nieuwe muur in de grond zitten, de overlast zou dan ook voorbij moeten zijn. In de volgende fase wordt de bouwput opgevuld en de waterkering verhoogd.