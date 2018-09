Coca-Cola gaat 13,7 miljoen euro investeren in haar Antwerpse productie- en distributievestiging in Wilrijk. De hoogbouwmagazijn - Dat is de plek waar de dranken gestockeerd staan en wachten op distributie - zal fors uitgebreid worden. Zo kunnen er meer dan 9.000 extra paletten bijkomen. Voor het personeel in Wilrijk verandert er niets.