Sport VIDEO Wim De Decker : "het gaan nog 2 bizarre wedstrijden worden"

embed

Naar de sport dan. Bij Antwerp rechten ze de rug weer na de zware klap van afgelopen weekend met de nederlaag tegen Lierse. The Great Old heeft het lot dan wel niet meer in eigen handen, toch weigeren ze op de Bosuil de handdoek te gooien. Antwerp hoopt er vooral op dat Roeselare het spel eerlijk gaat spelen, want de West-Vlamingen kunnen eigenlijk zelf bepalen wie hun opponent wordt in de strijd om de titel en Lierse ligt Roeselare veel beter.