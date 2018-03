Economie VIDEO Winkel met alles voor wie iemand wil bespioneren

Wat de voyeur uit Gent deed, cameraatjes verstoppen in ondermeer de kleedkamer in een sportcomplex en zo naakte vrouwen filmen, is volstrekt illegaal. Maar het materiaal zelf is wel gewoon te koop en ook makkelijk te verkrijgen. In de Spyshop in Wilrijk bijvoorbeeld.