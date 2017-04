Een twintigtal buitenlandse diamantbedrijven wil zich in Antwerpen komen vestigen. En dat omwille de nieuwe Belgische karaattaks. Die zorgt ervoor dat de belastingen voor die bedrijven nu veel duidelijker en meer voorspelbaar zijn. En dat is bijzonder interessant voor diamantbedrijven. Want elders in de wereld hebben ze veel minder zekerheid wat betreft het fiscaal regime.