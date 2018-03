Media en Cultuur VIDEO WK-lied : Come on Belgium laat die ballen knallen

De Boomse schlagerzanger Steve Tielens is begonnen aan de opname van een WK-lied. Op vraag van enkele supportersclubs van de Rode Duivels trok hij vorige week naar de voetbalbond om eens te polsen aan welke eisen zo'n WK-lied moet voldoen. Een echt antwoord kreeg hij niet maar dat weerhield de zanger er niet van om de studio in te duiken. Want volgens Steve laat een goed WK-lied zich samenvatten in twee woorden: feest en ambiance.